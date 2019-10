Kongen serverer stortingspolitikerne elg og østers

Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer i finstasen blir tradisjonen tro servert av lakeier i livré på Slottet. Menyen består av fire retter.

Først ut er norsk østers og reker med agurk- og dillbuljong, og deretter får gjestene servert posjert egg med spinatpuré, syltet løk og urter.

Til hovedrett er det i år, som i fjor, elg fra Sikkilsdalen i Jotunheimen, hvor kongefamiliens private eiendom Prinsehytta ligger. Elgen serveres med grønnsaker og solbær- og hvitløkssjy.

Desserten består av karamellisert butterdeig med multer fra Tamsøy i Finnmark servert med multesorbé og hvit sjokoladekrem.

Lang tradisjon

Det er lang tradisjon for at kongefamilien inviterer stortingsrepresentantene til middag etter at Stortinget er åpnet.

Den første middagen ble holdt i 1906, og siden har den vært en årlig foreteelse – bortsett fra under 2. verdenskrig og når det har vært større vedlikeholdsarbeider på Slottet.

Middagen forløper i dag omtrent som da den ble innført for over hundre år siden – med kongens tale og stortingspresidentens svartale som høydepunkter under middagen.

Kongelige forfall

Fra kongefamilien deltar kong Harald, kronprins Haakon og prinsesse Astrid under stortingsmiddagen. Dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit har meldt forfall i år.

Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet sier til Dagbladet at dronningen fremdeles er preget av infeksjonen som medførte at hun ikke kunne være til stede under åpningen av en kunstutstilling i Kristiansand i forrige uke.

Kronprinsesse Mette-Marit deltar ikke av helsemessige årsaker etter en hektisk uke på litteraturturné og bokfestival i Tyskland, ifølge NRK.

Kronprinsessen fikk i fjor konstatert en kronisk lungesykdom som er en uvanlig variant av lungefibrose. Helseutfordringene fører til at kronprinsessen har begrenset arbeidskapasitet.