Kongen har bursdag

– Fødselsdagen blir feiret privat, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NTB.

Kongen er for tiden i jobb som normalt, og senest fredag tok han imot regjeringen til statsråd på Slottet. Han holdt også flere audienser i forrige uke. Blant annet tok han imot Litauens president og hans kone til lunsj på Slottet, og han deltok på årsmøtet til Norske Idrettsleder-Veteraner i Oslo.

Sånn kan ukene ofte være for kongen. Men det siste året har han også hatt et par sykehusopphold og perioder med sykmelding. I august og desember var han innlagt på Rikshospitalet med infeksjon, og i mars var han sykmeldt med korona.

Men mellom sykdomstilfellene har kongen vært i tilsynelatende sprudlende form.

Full fres

I høst vakte energinivået til kongeparet oppsikt under en tur til Sunnmøre. Kongen og dronningen besøkte fem kommuner på tre dager, med lange dager og masse program. De holdt taler, hilste på folk, stilte opp på pressemøter og holdt det gående til langt på kveld.

– De står på hele tiden. De jobber masse, og det er bare ett gir – det er på, sa statsforvalter Else-May Norderhus i Møre og Romsdal, som var tett på og fulgte kongeparet under hele turen om bord på kongeskipet.

Kongen kunne forsikre at formen var bra. Han fikk også spørsmål om hvor lenge han kommer til å fortsette med disse reisene rundt om i landet.

– Vi får se. Så lenge vi greier å røre oss, tenker jeg, svarte kongen.

I juni i år har kongeparet planlagt en lignende tur til Nordland, som skal vare i fire dager.

Seilekarrieren over

I fjor sommer deltok kongen også i VM i seiling for 8-metere i Sveits, og båten hans kom på 10. plass. Men dette var trolig det siste mesterskapet.

– Det var veldig hyggelig. Det var morsomt å være med igjen. Men det var nok siste gang, sa kong Harald om sommerens VM-deltakelse til NRKs program «Året med kongefamilien».

Kongen har deltatt i tre OL – i 1964, 1968 og 1972. Beste plassering her ble en 8. plass i 1964 – da kongen også var flaggbærer.

Alvorlig budskap

Gjennom sine 86 år har kongen opplevd mye. I årets nyttårstale benyttet han anledningen til å reflektere over utviklingen i etterkrigstiden.

– Vi som lever i dag, har vokst opp i en privilegert tidsalder der mye har gått riktig vei – både i verden og i Norge. I løpet av denne tiden har stadig flere mennesker kommet ut av ekstrem fattigdom, og det har blitt flere demokratier, sa kongen.

Videre oppfordret han til å gjøre alt vi kan for å verne om jorden vår:

– Vi har nærmest forventet at verden fortsatt skal gå framover. Dessverre kan vi ikke ta dette for gitt. Over store deler av verden ser vi nå at demokratiske friheter svekkes. Fattigdommen øker igjen. Flere er flyktninger på grunn av krig, konflikt og klima. Og klimaet er nå det mest alvorlige.

I tiden framover venter også andre kongelige jubileer. Kronprinsparet fyller begge 50 år i år og har planlagt flere reiser i Norge for å feire denne våren og sommeren. Det hele avsluttes med en bakgårdsfest på Slottet 25. august.