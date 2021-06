Kong Harald om gjestearbeidere: – Uten dem hadde Norge stoppet opp

– Uten dem hadde Norge stoppet opp, kommenterte kong Harald da han og dronningen besøkte verftet Havyard i Hyllestad onsdag.

Kommentaren falt etter at ordfører Kjell Eide (Ap) hadde understreket hvor avhengig kommunen og skipsverftet er av utenlandsk arbeidskraft.

Avisa Ytre Sogn var alene som skrivende presse i rommet, og noterte det som skjedde på vegne av øvrig presse.

Bruken av utenlandsk arbeidskraft var ett av flere tema på møtet, og verftsdirektør ved Havyard, Karsten Sævik, slo fast at de ikke hadde klart seg uten polske gjestearbeidere under pandemien.

– Det er helt sikkert. Prosjektene som vi holder på med, hadde fått full stopp. Vi måtte ha permittert. Men heldigvis har vi klart å holde det gående, ikke helt som normalt, men nesten som normalt. Vi er ganske forsinket, over 100 dager i kalendertid, sa Sævik.

Koronautbrudd

Havyard-verftet fikk mye oppmerksomhet i fjor høst da det ble rammet av et massivt koronautbrudd. På kort tid ble 96 av arbeiderne på verftet smittet.

– Jeg er interessert i hva dere gjorde, egentlig, undret kong Harald om kommunen som måtte stenge ned den største arbeidsplassen sin.

Eide og Sævik forteller at de der og da fikk litt panikk. Men i ettertid mener de også at kommunen var heldige, siden smitten aldri rammet barnehagen eller skolen.

I etterkant har det ikke vært et eneste smittetilfelle i Hyllestad.

Ifølge ordføreren var språk og kommunikasjon en utfordring i tiden rundt utbruddet. Han sier at det var vanskelig å gi informasjon, og at ikke alle skjønte at de var smittet.

– De skjønte ikke språket, og det var et stort problem, sier han.

Takker polske arbeidere

Samtidig er både ordføreren og direktøren takknemlige for innsatsen til det som stort sett er polske gjestearbeidere.

– Jeg må takke polakkene for det de hjalp oss gjennom. De gikk utvidede rotasjonsordninger lenge, før de fikk lov å reise hjem og besøke familien. De gikk stort sett fra jul og helt fram til påske. En stor takk til de polakkene vi har fått lov å ha her, sa Sævik.

Da verftet startet opp driften igjen, var det med minimal bemanning.

– Da jobbet folk hardt, for å si det sånn. De jobbet voldsomt, fortalte Eide om tiden etter utbruddet, ifølge Ytre Sogn.

Genialt samarbeid

Samtalen handlet også om skipsbygging og utfordringene med å drive et skipsverft i Norge.

På verftet i Hyllestad er de nå inne i en omstillingsfase, der de skal slutte å bygge nye båter og gå over til ombygging og reparasjon.

Sæle ser optimistisk på framtiden, mye på grunn av et unikt samarbeid mellom aktører i det norske markedet.

– Dette tette samarbeidet og de tette relasjonene mellom rederiene, sjøfolkene til rederiene og leverandørene, det er genialt i Norge, sa verftsdirektøren.

– Finner du det bare i Norge, spurte dronning Sonja.

– Det finner du bare i Norge, svarte Sæle kontant, ifølge Ytre Sogn.

Kongeparet er for tiden på en tre dager lang tur på Vestlandet. Tirsdag var de i Flåm, onsdag i Hyllestad og torsdag besøker de Florø.

Hovedtema for turen er hvordan folk og lokalsamfunn har håndtert koronapandemien.

