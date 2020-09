Kommunesektoren ber om koronamøte med regjeringen

Koronapandemien har gitt kommunene en rekke ekstra oppgaver, og i tillegg skaper smittevernbegrensninger nye utfordringer.

– Slik situasjonen nå har utviklet seg, ser vi et klart behov for et felles møte med statsminister, kommunalminister, finansminister og de mest berørte fagstatsrådene hvor vi kan diskutere det samlede trykket på kommunesektoren og hvordan forventninger og krav fra statlig side kan settes slik at disse er tilpasset den samlede ressurssituasjonen i sektoren, heter det i et felles brev fra KS, LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune til regjeringen.

Ifølge brevet har organisasjonene fått tydelige signaler fra sine medlemmer om at situasjonen «nå oppleves svært presset».

– Kommunene og fylkeskommunene skal sikre at både ansatte og tjenestemottakere unngår smittefarlige situasjoner, og terskelen for å holde seg hjemme ved mulige symptomer skal være lav. Krav til renhold er forsterket. Det er stilt store krav til kapasitet for testing og smittesporing. Samtidig skal det ordinære tjenestetilbudet opprettholdes fullt ut, og i noen tilfeller også utvides sammenlignet med hva som ville vært tilfelle i en mer normal hverdag, heter det i brevet.

Organisasjonene skriver at dette skaper store utfordringer både for kommunene og fylkeskommunene og for de ansatte.

