Kommuner med statlig finansiert eldreomsorg ber regjeringen bevare forsøksprosjektet

Da den borgerlige regjeringen la fram forslag til statsbudsjettet for to uker siden, ble ordningen fra 2016 foreslått nedlagt fra nyttår. Prosjektet skulle vare til 2022 etter å ha blitt forlenget og utvidet i 2019.

– Regjeringen kan ikke se at det er behov for å prøve ut denne modellen for finansiering av omsorgstjenesten ytterligere. De gode erfaringene fra forsøket vil bli fulgt opp som en del av kvalitetsreformen Leve hele livet, heter det i budsjettforslaget fra Høyre, Venstre og KrF.

Forslaget har vekket stor frustrasjon hos kommunene som har deltatt i forsøksprosjektet. Denne uken ba de den nye helseministeren Ingvild Kjerkol (Ap) om å forhindre avvikling, skriver Adresseavisen.

– Skulle dette forslaget få tilslutning av en ny regjering og et nytt Storting, vil nytten av forsøket bli svekket, og de umiddelbare og uplanlagte økonomiske kostnadene hos våre kommuner være store og alvorlige. Statens rolle som en troverdig avtalepart vil bli kraftig svekket, skriver ordførerne i forsøkskommunene i et brev.

Arendal, Askøy, Bjørnafjorden, Enebakk, Froland, Indre Østfold, Lillesand, Lyngdal, Lødingen, Selbu og Stjørdal har deltatt i prosjektet.

– Vi vil vurdere dette inn i arbeidet med tilleggsproposisjonen, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) til NRK.

Helse- og omsorgsdepartementet vil kontakte ordførerne om et møte til uka.