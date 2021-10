Kommunene ber om nasjonal klimatilpasningsplan

De viser til at klimaendringene kommer raskere, blir mer intense og rykker nærmere. Samtidig har kun drøyt fire av ti kommuner kartlagt ulike tiltaksmuligheter for klimatilpasning.

KS har dokumentert at samfunnet i løpet av det siste tiåret har brukt 3 milliarder kroner til forebygging og 11 milliarder til reparasjon. Det er ikke en bærekraftig løsning, mener de.

Annonse

– Kommunene er førstelinje for å møte klimautfordringene, men trenger støtte fra statlige myndigheter for å kunne fylle ansvaret på en god måte. Dette fungerer ikke godt nok i dag, skriver KS' styreleder Bjørn Arild Gram og generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i et brev sendt til Ap og Sp.

Brevet ble også sendt til SV før de trakk seg fra sonderingene.

Hensikten med en klimatilpasningsplan er å forebygge og håndtere naturkatastrofer, blant annet gjennom flom- og skredsikring. KS etterlyste også en slik plan i kjølvannet av Gjerdrum-utvalgets rapport om skredulykken i kommunen.

Ifølge KS og Røde Kors finnes det i dag ingen nyere strategi for klimatilpasning eller nasjonal handlingsplan for hvor hvordan vi skal tilpasse samfunnet til dagens og framtidas klimaendringer.