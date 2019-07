Kommunen sa ja til å kjøre ATV i utmark – Fylkesmannen kan si nei

Fylkesmannen har varslet at de vil se nærmere på saken, og at det ikke vil være tillatt å kjøre i utmark før et endelig vedtak foreligger.

– Årsaken til at vi varsler mulig omgjøring er at vi mener kommunens vedtak kan være i strid med gjeldende regelverk på området, sier assisterende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen i en tekst på Fylkesmannen sine sider.

Annonse

Ifølge Fylkesmannen har kommunen gitt flere tillatelser den siste tiden, og Fylkesmannen har foreløpig gått gjennom to av søknadene. Fylkesmannen varsler at de vil gå gjennom alle søknadene individuelt.

– I begge sakene som Fylkesmannen i Trøndelag har vurdert varsler Fylkesmannen mulig omgjøring av vedtaket, men også det som kalles utsatt iverksetting. Det siste innebærer at søkerne nå ikke har tillatelse til å bruke motorisert kjøretøy i utmark før et endelig vedtak foreligger, står det på deres sider.