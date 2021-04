Kommunen: Ingen grunn til å frykte kvikkleire på Skjetten

Etter skredkatastrofen i Gjerdrum på Romerike i romjulen gikk alarmen da et hus på Skjetten hadde sunket ned i terrenget fredag. Flere ble evakuert, og området sperret av.

Les også: Hus har sunket i terrenget på Skjetten

Undersøkelser foretatt av Norges Geotekniske Institutt (NGI) lørdag viser at det ikke er fare for et nytt kvikkleireskred, skriver Romerikes Blad.

Annonse

– De ser ingenting som gir grunn til å frykte et skred forbundet med kvikkleire. Det er kvikkleire i området, men den ligger dypt, og endringene i overflaten henger ikke sammen med dette, opplyser Lillestrøm kommune.

Tre boenheter vil fortsatt være evakuert fram til alle prøvesvar fra NGI foreligger.

– Utover dette fastslår geoteknikerne at området er trygt å bo og ferdes i. Skjetten skole, som ligger i nærheten, kan åpne som vanlig på mandag, opplyser Lillestrøm kommune.