Kommune kuttet ned to store private trær for å pynte torg

Johnsen var ute for å kutte et juletre til sin mor, da han oppdaget at to trær var kuttet ned. Skogen ligger ved Glemmen gård i Fredrikstad, og tærne hadde stått ut mot veien. Det var derfor ikke vanskelig å oppdage at de var borte, skriver Fredriksstad Blad.

Trærne var for store til å bli brukt i et hjem, og Johnsen tok derfor kontakt med kommunen før å høre om de hadde tatt dem. Det kunne de bekrefte. Trærne stod allerede pyntet med lys på Gressvik og Selbak torg.

– Det er ikke vanlig at så store trær blir borte, men tre-fire ganger i året forsvinner trær i stuestørrelse. Det må man nesten regne med, når man driver med skog, sier han til avisa.

Kommunen forklarer at trærne sto nær veien og under en kraftlinje. Derfor trodde de dette var på kommunens grunn.

– Deler av veien er kommunal, og deler av den er privat. Vi har oppfattet at den er kommunal, at dette er tilstøtende til kommunal grunn. Men veigrunnen går ikke helt opp, sier parksjef Inger Hilmersen til Fredriksstad Blad.

Jørn Johnsen sier han vil sende faktura til kommunen, noe kommunen sier er helt i orden.