Kommunane tømte ikkje sparegrisane før samanslåing

I staden investerte dei mindre. Det viser rekneskapsundersøkinga frå 2019 frå kommunesektorens organisasjon KS. Det er Kommunal Rapport som først skriv om saka.

I perioden før 422 kommunar vart slått saman til 356 vart nokre kommunar skulda for å investere så mykje dei kunne i eigen kommune før dei vart ein del av ein større kommune.

– Tala gir ingen indikasjon på at kommunar som skulle slå seg saman investerte meir enn andre. Det er faktisk slikt at dersom ein ser på investeringar per innbyggjar og investeringar som del av driftsutgifter, så er tala litt lågare enn for kommunar som ikkje inngår i kommunesamanslåing, sa spesialrådgivar Sigmund Engdal i KS då rekneskapstala vart lagt fram.

Til Kommunal Rapport tok han eit lite atterhald. Det kan vere at det vart gjort investeringsvedtak som ikkje vil vise seg att før i rekneskapane for 2020. Men ut frå rekneskapane for 2019 er det ikkje råd å seie at kommunane som slo seg saman investerte meir rett før.

287 kommunar og 17 fylkeskommunar har meldt inn rekneskapane sine til undersøkinga.