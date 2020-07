I lengre tid har det vært palmeoljen som har fått kritikk og blitt sett på som en miljøversting, men nå blir også produksjonen av kokosnøtter til kokosolje kritisert av forskere.

– Resultatene viser at produksjonen av kokosnøtt truer flere truede arter enn tidligere antatt. Det er mye forvirring rundt produksjonen av vegetabilske oljer og hva som regnes som miljøvennlig.

Det sier professor Douglas Sheil fra NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, i en sak på universitets nettside.

Les også: Senterpartiet ber Felleskjøpet vente med å selge kornsilo

Dyrkes på tropiske øyer

Annonse

Grunnen til at kokosnøttproduksjon anses som ille for det biologiske mangfoldet er at den i stor grad dyrkes på tropiske øyer hvor det er et rikt og unikt artsmangfold.

Beregninger forskningsgrupper har gjort viser at kokosnøttolje påvirker 20 truede arter per million liter produserte olje. Noe som er høyere enn andre vegetabilske oljer, som palmeolje (3,8 arter per million liter), oliven (4,1) og soyabønne (1,3).

– Må gi forbrukeren riktig informasjon

Effekten på truede arter måles vanligvis ved antall arter som er berørt per arealenhet – og etter dette tallet er palmeolje verre enn kokosnøtt.

– Det viktigste med denne studien er ikke at kokosnøttolje er så mye verre enn andre vegetabilske oljer, men at vi som samfunn må bli bedre på å gi forbrukeren riktig informasjon, sier NMBU-forskeren.

– Forbrukere må innse at alle landbruksvarer, og ikke bare de fra tropiske områder, har sine negative miljøpåvirkninger sier Sheil.