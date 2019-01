Kokkehåp presterte 95 prosent

Kokkekonkurransen har gått av stabelen over to dager, og onsdag kveld får deltakerne vite hvem av dem de 24 dommerne mener er aller best.

Pettersen legger ikke skjul på at det vil bety mye for ham hvis han når helt til topps.

– Jeg har drømt om dette siden jeg var 9 år gammel. Og det var det siste løftet jeg ga til min far før han døde, forteller han.

95 prosent

NTB møter ham i messehallene på Eurexpo i Lyon, der verdensfinalen finner sted.

Selv møtte Pettersen til dyst tirsdag. Onsdagen har derfor gått med til å følge med på andre deltakere og snakke med presse og bransjeaktører som er på plass i den franske byen.

– I dag har hele teamet koblet av. Det har vært ganske hektisk, men nå er vi ladet og klar for prisseremoni.

Sin egen innsats vurderer Pettersen til 95 prosent.

– Jeg er fornøyd. Jeg fikk noen komplikasjoner underveis, men ellers gikk det greit.

Oppvekst på kjøkkenet

Til daglig jobber 29-åringen som kjøkkensjef på restauranten Mondo i Sandnes.

Om lag 4.000 timer med terping har gått med foran konkurransen i Lyon.

Men i realiteten har Pettersen på mange måter forberedt seg helt fra barnsben av.

– Jeg er født og oppvokst i Bodø, og min far var kokk. Han var veldig glad i å fiske, så vi var ofte ute sammen. Og vi lagde mye mat i fellesskap, forteller han.

Annonse

Pettersens egen karriere begynte i oppvasken.

– Jeg skrubbet potter, pusset glass og bestikk og var med og anrettet mat og skrelte og slikt.

Små marginer

Da Pettersen bestemte seg for at også han skulle bli kokk, var faren skeptisk. Det å drive restaurant, er nemlig langt fra enkelt.

– Det er en kamp. Det er jobbing og jobbing og jobbing for marginale resultater, sier Pettersen til NTB.

Men han og faren ble enige om å satse. Og faren var en viktig mentor for ham helt fram til han døde i 2013.

Kalv og skjell

Bocuse d'Or er et uoffisielt VM i fransk kokkekunst som arrangeres annethvert år i Lyon. Konkurransen ble grunnlagt av den legendariske kokken Paul Bocuse og arrangert for første gang i 1987.

I årets konkurransemeny var kalvecarré fra fransk kalv hovedråvaren til en fatrett. Kalvecarreen skulle serveres hel eller i to deler og følges av brissel, nyrer, lever eller skank. I tillegg skulle det lages en tallerkenrett som skal være en chartreuse med skjell og grønnsaker.

Pettersen hadde med seg råvarer fra Norge, som purrestokk fra Jæren og trøffeltang fra Lofoten, for å gi retten lokalt preg.

Mange norske vinnere

Hele fem nordmenn har gått til topps i Bocuse d'Or: Bent Stiansen (1993), Terje Ness (1999), Charles Tjessem (2003), Geir Skeie (2009) og Ørjan Johannessen (2015). I tillegg har Norge vunnet tre sølv og to bronse.

Norge har i dag like mange medaljer som Frankrike.

Men Pettersen møter hard konkurranse i Lyon. Selv framhever han spesielt Danmark og Sverige som favoritter.

I tillegg mener han både Frankrike og Sveits ser ut til å ha gjort det skarpt.

(©NTB)