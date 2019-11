Kokevarsel på Askøy i Hordaland

– Alle som er tilknyttet Kleppe vannverk, blir varslet om at vannet må kokes. Det er problemer ved renseanlegget på Kleppe, men det er ikke funnet noe bakterielt. Dette er kun for å være på den sikre siden, sier Stig Juvik ved vakttelefonen for vann og avløp i Askøy kommune til Bergens Tidende.

Kokevarselet gjelder for alle som bor ved Framo-anlegget i Florvåg, Kleppestø, Strusshamn, Marikoven, Follese, Hetlevik og Juvik.

Juvik sier til Bergensavisen at mellom 12.000 og 15.000 mennesker bor i områdene som må koke vannet.

Over 2.000 mennesker på Askøy ble i sommer syke etter å ha fått i seg E. coli-bakterier gjennom drikkevannet.

