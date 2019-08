Kokevarsel for vann i deler av Bergen rammer opptil 40.000

Det skriver Bergensavisen.

– På en av de 30 prøvene som ukentlig tas av vannettet i kommunen, er det funnet fem E.coli-bakterier per hundre milliliter. Grensen for kokevarsel er null, forteller direktør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten til BA.

I tillegg til privatpersoner er også en rekke skoler, barnehager og sykehjem rammet av kokevarselet, ifølge avisen. Funnet ble gjort ved Skagedumpen, som ligger mellom Lagunen og Sandsli.

Bergen kommune omtaler varselet som et føre var-varsel. Kommunen må ha to rene prøver på rad for å kunne avblåse kokevarslet, og Sakse sier til Bergensavisen at dette kan skje tidligst søndag.

Rett etter månedsskiftet ble det igjen utstedt kokevarsel på drikkevannet i nærliggende Askøy kommune, etter nye funn av E.coli-bakterier i 125-bassenget på Øvre Klepp.

Over 2.000 askøyværinger ble syke av drikkevannet tidligere i sommer. Drikkevannet fra Kleppe vannverk ble imidlertid friskmeldt 17. juli, etter at innbyggerne på Askøy hadde måttet koke vannet i seks uker.

E. coli finnes i tarmens normalflora hos alle mennesker og varmblodige dyr, og disse bakteriene er vanligvis ufarlige så lenge de oppholder seg der. Det finnes imidlertid noen grupper av E. coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker.