Knekkebrød tilbakekalles etter giftfunn

Det er selskapet bak Leksands Knäckebrød som i en pressemelding fredag melder om giftfunn i to av deres knekkebrød, ifølge VG.

Det er Oktratoksin A i knekkebrødet fra Leksands Knäckebrød, skriver selskapet i en pressemelding.

Flere produkter kalles tilbake fra markedet.

Knekkebrødene det gjelder er Brungräddat knäcke rund, Rundrut normalgräddat samt Rundrut brungräddat, som også selges i Norge.

Selskapet sier at alle kunder som har kjøpt produkter der best før-datoen er 09.01.2022 og 10.01.2022 må kontakte kundeservice på hjemmesiden deres for erstatning.