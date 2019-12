Klimautredning får utsatt frist

Det opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

«Klimakur 2030»-utredningen skulle egentlig ha vært ferdig til 15. desember, men Miljødirektoratet har nå fått innvilget sin søknad om ekstra tid til å bli ferdig med de omfattende analysene.

«Departementet ser at en tidsramme på sju måneder er knapt for et så omfattende oppdrag. Til sammenligning ble det brukt halvannet år på Klimakur 2020-rapporten som ble lagt fram i 2010», påpekes det i pressemeldingen.

Utredningen skal vise hvordan Norge kan få ned utslippene av klimagasser på hjemmebane med opptil 50 prosent innen 2030 i de sektorene som ikke er dekket av EUs kvotesystem.

Det er dermed transport, jordbruk, avfall og bygg som skal under lupen. Utredningen vil også se på tiltak for de delene av industrien og petroleumsvirksomheten som ikke er med i kvotesystemet. I tillegg skal Miljødirektoratet se på skog og arealbruk.

Klima- og miljødepartementet har samtidig avgjort at utredningen skal sendes ut på offentlig høring når den er klar. Det skjer etter at regjeringen har fått kritikk av opposisjonen for hemmelighetskremmeri rundt planleggingen av nye klimatiltak.

