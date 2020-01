Klimaministeren åpner Tines miljø-meieri

Det nye meieriet på Flesland har allerede vært i drift siden august, men på mandag kommer klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Bergen for å foreta den offisielle åpninga av det nye, klimavennlige meieriet.

– Vi ønsker at det nye meieriet i Bergen skal bli et fyrtårn for en bærekraftig norsk industri, skriver Tine i en pressemelding.

Varmepumper og solceller

Det nye meieriet på Flesland har termiske varmepumper som skal produsere varmt vann på 95 grader. Tine har ikke denne teknologien fra før. Anlegget vil være det første som får all varme og kulde levert av kjølemaskiner og varmepumper i samspill. Denne varmepumpefunksjonen har Tine også vunnet en pris for European Heat Pump Association (den Europeiske varmepumpeorganisasjonen).

I tillegg er det andre tiltak som er på plass for at meieriet skal kunne redusert energibruken med 40 prosent. Meieriet skal kobles til fjernvarmenettet på Flesland og får 6000 kvadratmeter solceller på tak for egenproduksjon av strøm.

– Tine ønsker å utvikle en miljøvennlig og bærekraftig norsk industri. Målet vårt er å kunne benytte fornybare energikilder både i industri og transport innen 2025. Ved utgangen av 2019 er andelen fornybar energi på Tines meierier allerede over 80 prosent, skriver Tine i pressemeldinga.

Det nye meieriet på Espehaugen på Flesland skal forsyne Hordaland og Sogn og Fjordane med meieriprodukter. Samlet sett ligger investeringen på rundt 800 millioner kroner.

Fakta Det nye Tine meieriet i Bergen Selve bygget på ca. 20.000m2. Årlig produksjon: 36 millioner liter melk, 1,6 millioner liter fløte og 5,7 millioner liter juice. Distribuere ferske meieriprodukter direkte til butikker, skoler og barnehager i Hordaland og store deler av Sogn & Fjordane. Produsere volumprodukter av juice for å forsyne Vestlandet og Rogaland. Daglig kapasitet til å motta og behandle ca. 300.000 liter melk og tappe ca. 230.000 kartonger med fire kvaliteter melk samt fløte. Byggekostnad ca. 800 millioner kroner. Arbeidsplass for ca. 160 medarbeidere.

Fra Minde til Flesland

Tine har flytta meieriet fra Minde. Der starta drifta i 1959 etter å ha samla en rekke små meierier i Bergen.

Byggestarten på Flesland var i juli 2017. I juli 2019 starta Tine å bruke det nye meieriet. Først med lager og distribusjon, selve produksjonen kom i gang gradvis i gang fra august.