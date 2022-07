Klimaforsker: – På vei mot 3 graders oppvarming

Både Sør-Europa, Kina og USA har den siste tiden vært rammet av kraftige hetebølger, og ekstremvarmen er flere steder blitt knyttet til den globale oppvarmingen.

Den har så langt vært på om lag 1,1 grader. Men temperaturen ligger an til å stige videre, i takt med de fortsatt økende globale utslippene av klimagasser.

– Hvis du ser på hva politikerne for tiden gjør, er vi på vei mot 3 graders oppvarming, sier den tyske klimaforskeren Mojib Latif til Mediengruppe Bayern.

En så kraftig temperaturøkning vil være katastrofal, slår han fast.

Verdenssamfunnet har satt som mål å stanse oppvarmingen på 1,5 eller 2 grader. Men så langt kuttes ikke utslippene i tråd med disse ambisjonene.

– Vi nærmer oss punktet hvor vi må erkjenne at tiden har rent ut, sier Latif.

Tidligere har ekspertgruppen Climate Action Tracker anslått at oppvarmingen innen 2100 kan bli på mellom 1,8 og 2,9 grader – avhengig av hvor mange løfter om utslippskutt som faktisk holdes.

Latif uttalte seg i forkant av et klimamøte i Berlin som begynte mandag. Her erkjente den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock at Ukraina-krigen har ført til et tilbakeslag for klimainnsatsen.

