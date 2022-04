Klimaforskar: – Allereie tre veker lengre vekstsesong

E24/Stavanger Aftenblad meldar at Hanssen-Bauer og kollegaane på Meteorologisk institutt har sett på korleis eit mildare klima påverkar matproduksjon. Rogaland har allereie fått ei tre veker lengre vekstsesong, fordelt på to veker om våren og éi veke om hausten.

– Eg vart overraska over at det allereie er ei så stor utviding, seier Hanssen-Bauer.

Vekstsesongen har allereie vorte 12 dagar lengre i Oslo dei siste 30 åra. På same tid har sesongen i Bergen vorte 18 dagar lengre, 10 dagar lengre i Tromsø.

Spår endå lengre vekstsesong

Auken kjem nok ikkje til å stoppe med det fyrste. Forskarane forventar at sesongen vil verte mellom ein og to månader lengre mot slutten av hundreåret. Den største endringa reknar dei med ein vil sjå langs kysten.

Dei forventar også at klimaendringane vil gjere at større delar av Noreg kjem inn i klimasoner som eignar seg godt for matproduksjon.

– Områda som har ein vekstsesong på seks månadar eller meir, kan verte meir enn dobla i størrelse. Det vil definitivt verte større areal som kan bli brukt til å dyrke meir varmekjære vekstar, seier Hanssen-Bauer.

Det er likevel ikkje sikkert kor stor den positive effekten av eit mildare klima vil vere.

Risikoen for ekstremvêr som kraftig regn og tørke vil òg auke, og risikoen for nattefrost reknar dei heller ikkje med vil forsvinne med det fyrste.