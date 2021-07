Klimaendringer endrer landskapet i de sveitsiske alpene

De rundt 1.200 innsjøene har blitt til siden 1850 som følge av smeltende isbreer, ifølge en ny studie fra det sveitsiske forskningsinstituttet Eawag. Rundt 1.000 av innsjøene fins fortsatt.

Dette er langt flere enn det forskerne hadde ventet å finne da de gikk løs på prosjektet.

– Vi ble overrasket over tallene, sier Daniel Odermatt, som er sjef for forskningsgruppen, i en uttalelse. Han viste til at 180 isbreer har blitt til bare det siste tiåret.

Isbreene i de sveitsiske alpene smelter raskt, og bare i fjor mistet de 2 prosent av det samlede volumet.

Selv om verden skulle klare å nå målene i Parisavtalen, vil to tredeler av isbreene i Alpene mest sannsynlig forsvinne, ifølge en studie fra 2019, utført av ETH-universitetet i Zürich.

