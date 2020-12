Klimaendringane kan ha positive følgjer

Eg trur det er viktig, ikkje minst for den yngre generasjonen, å vere klimaoptimistisk. Elles får vi ein kollektiv psykose som ikkje er god, seier Andrew P. Kroglund til Nynorsk pressekontor.

Han har skrive boka Termostat kor han prøver å forstå verda gjennom klima.

– Eg har eit sterkt driv i meg for å prøve å forstå verda og hadde lyst å sjå omgjevnadane mine gjennom ulike fasettar av klimaspørsmålet, fortel Kroglund.

Naturen er viktig

Forfattar Kroglund har i arbeidet med boka lese ei mange rapportar og bøker frå inn- og utland. I tillegg har han brukt erfaringar frå eit yrkesliv i mellom anna Regnskogfondet, WWF og Utviklingsfondet.

– Så har eg besøkt og intervjua folk for å få ei levande forteljing, seier han.

I boka peikar Kroglund på samanhengar som er med å påverke klimaet vårt. Blant anna ser han på korleis måten vi behandlar natur er tett knytt opp mot klima.

– Vi kjem frå natur og vi skal bli til natur igjen. Det har vakse fram ei tydelegare naturforståing dei siste åra. Klima er utruleg viktig, men natur er endå viktigare. Det betyr at vi må bli langt flinkare til å ta vare på naturen. Vi kan ikkje tenkje at klimaendringar i seg sjølv er den største trusselen vi står overfor. Det er nedbygging av natur som er den største trusselen og det får direkte innverknad på klima, fortel ein engasjert Kroglund.

Positive klimaendringar

I boka peikar òg Kroglund på at klimaendringane ikkje nødvendigvis berre treng å vere negative.

– Fordi vi heile tida seier at klimaendringane er den største utfordringa vi som menneske har stått overfor, så tvingar det oss til å på ein måte stadig måtte gjere opp status for kvar vi står, fortel Kroglund.

– Klimaendringane betyr ulike ting om ein er bonde i midt-vesten, på Jæren eller i Gudbrandsdalen. Det kan bidra til ein form for samtale om kva type samfunn vi ønskjer. Vi kan drøyme oss inn i eit anna samfunn og prøve å streve mot det, legg han til.

Kroglund trur at å sette draumen høgst er svært viktig og trekker parallellar til framveksten av sosialdemokratiet i Noreg

– Gerhardsen og dei tidlege sosialdemokratane drøymde om eit anna samfunn. Dei sette draumen øvst og hadde den å strekke seg etter. Slik fekk dei på sett og vis drive gjennom ein del avgjerder. Politikarane strevar etter noko av det same i dag – å få folk til å dele ein større visjon seier han.

Klimatisk historie

Klima- og temperaturendringar har òg hatt stor innverknad på liva til menneska tidlegare i historia, ifølgje forfattaren.

– Eit døme er Vikingtida. I dag veit vi at det rundt år 850–900 blei betydeleg varmare i nord. Det var med å mogleggjere at vikingane kunne segle såpass lett i vesterveg. Det blei færre isfjell i Atlanterhavet og dei kunne lettare oppdage nytt land. Klimaendringar var ei medverkande årsak til ekspansjonen til vikingane.

– Også stordomstida til Romarriket blei påverka av klimaendringar. Det blei varmare i perioden då det riket ekspanderte nordover. Det gjorde at det vart større potensial for matproduksjon noko som igjen gjorde at ein både kunne fø soldatar og lokalbefolkninga i områda som blei okkupert. Det er berre nokre av mange historiske eksempel på korleis klimaendringane har spelt inn, avsluttar Andrew Kroglund.