Klimaavtale skal sikre fornybarinvesteringer i utviklingsland

Samarbeidsavtale med African Trade Insurance Agency (ATI) skal sikre fornybarinvesteringer i utviklingsland, opplyser Norad.

I avtalen skal 500 millioner kroner over fem år gå til å avlaste risikoen for kommersielle investorer gjennom å øke omfanget av denne ordningen. Garantien hjelper investorene med å beskytte investeringer sine mot betalingsrisiko i utviklingsland.

– Å sørge for at utviklingsland får tilgang til fornybar energi er ett av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Han sier at man ved å bruke relativt små bistandsbeløp på kjøp av garantier, kan man utløse store kommersielle investeringer i utviklingsland.

– Denne garantisatsingen er avgjørende for at nye fornybarprosjekter i Afrika blir realisert, sier Solhjell.

