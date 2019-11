Anbjørn Steinholm Frislid held fram som leiar i det nye styret, med Gjøri Dalsbø som nestleiar. Med på laget er Marthe Sommervold Christensen, Aina Irene Dahl, Rune Sæbønes og Benedikte Kåss, skriv Møre-Nytt.

– Vi ser fram til å starte arbeidet med ein ny Bygdepride i mai 2020. Vi har hatt to fantastiske arrangement til no, og er overtydde om at sesong tre ska verte minst like bra, seier Steinholm Frislid.

