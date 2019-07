Klart for ny morellfestival

Festivalen som blir omtalt som «Noregs søtaste festival», blir i år arrangert for 24. gong. Ved oppstarten i 1996 var målet å få til ein årleg aktivitet for å fremja kunnskapen om morelldyrking.

Sjølv om dette framleis står ved lag, er festivalen i dag mest kjend for NM i morellsteinspytting. Tevlinga om å spytta morellsteinar lengst mogleg går no føre seg i eigne klassar for junior, menn og kvinner. Øyvind Gjuvsland frå Suldal sette i fjor ny noregsrekord med eit spytt på heile 15,15 meter.

Annonse

– Til saman brukar det å vera rundt 100–125 deltakarar i konkurransen, fortel festivalgeneral Per Olav Opedal til Nynorsk pressekontor.

I tillegg til konkurransen i morellsteinspytting, byr festivalen også på eit variert program for liten og stor med musikk, familieunderhaldning og ulike prisutdelingar.

Opedal fortel at interessa for festivalen er stor og at det nesten ikkje er overnattingsplassar igjen å oppdriva.

(©NPK)