Største ulvejakt i moderne tid i Sverige

Fylkesstyre i de fem mest ulvetette fylkene i Sverige har vedtatt at det skal felles 75 ulver i Gävleborg, Dalarna, Örebro, Västmanland og Värmland under vinterens jakt.

Jakta har fått skarp kritikk, ikke minst fra Naturvernforbundet. Men natt til fredag gikk klagefristen ut, skriver SVT.

Nationen har tidligere skrevet at det går mot rekordmange ulvefellinger i Sverige til vinteren etter at riksdagen har gått inn for å reduser den svenske ulvestammen.

Les også: Rekordmange ulver kan skytes i Sverige

– Flott at vi kan jakte i begge land samtidig

Annonse

Det største antallet ulver, 30 dyr, kan bli felt i Värmland. Det blir også jakt på begge sider av grensa mot Norge i tre områder.

– Det er gledelig. Folk her liker ikke at ulven trenger seg på helt opp til føttene deres, sier formann i Finnskoga-Dalby jaktvernkrets i Nord-Värmland, Viktor Styffe, til den svenske TV-kanalen.

– Ulvene vandrer fra Sverige til Norge, så vi synes det er flott at vi kan jakte i begge land samtidig, sier Ada Bredalen i Norges Jeger- og Fiskeforbund.

Naturvernforbundet: – Vi er forferdet

Jaktvedtakene har fått skarp kritikk og er anket i både Sverige og Norge. Kritikerne mener at jakta kan true hele ulvestammen.

– Vi er forferdet. Dette er eksepsjonelt, sier juridisk leder i det svenske naturvernforbundet, Oscar Alarik, ifølge SVT.

I dag er det 460 ulver i Sverige, og det er omstridt hvor stor stammen må være for å overleve på lang sikt.