Kjøttfri skolelunsj skaper hissig debatt i Frankrike

– Det må bli slutt på å legge ideologi på barnas tallerken. Gi dem det de trenger for å vokse. Kjøtt er en del av det, raser landbruksminister Julien Denormandie.

– Skolekantinen er for mange barn det eneste stedet de kan spise kjøtt, sier innenriksminister Gérald Darmanin, som anklager Lyons ordfører Gregory Doucet fra partiet De grønne for å fornærme franske bønder og slaktere.

Annonse

Doucet avviser kritikken og sier at det er koronapandemien og behovet for å holde sosial distanse som ligger bak beslutningen om å innføre én enkelt meny uten kjøtt, som alle kan spise, i skolenes kantiner.

Ordføreren understreker at menyen inneholder både fisk og eggprodukter, og at den derfor er balansert og god for barna.

Doucet har også tidligere vakt oppmerksomhet, som da han slo fast at sykkelløpet Tour de France var «et macho og forurensende» sportsarrangement som ikke er velkomment i Lyon før arrangørene tar «miljøansvar».

(©NTB)