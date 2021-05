Kjøttdeig har i mange år blitt pakket i plastskåler og plastfolie for å bevare produktets holdbarhet. Nå lanserer Gilde og Rema 1000 for første gang i Norge en helt ny emballasje for kjøttdeig.

En ny-utviklet lufttett pose skal ivareta kvalitet, samtidig som plastforbruket går kraftig ned. I sum gir den nye innpakningen en reduksjon på 39,2 tonn plast i året, ifølge Nortura.

– Overgangen til flowpack-emballasje er første ledd i en langsiktig plan på mer miljøvennlig emballasje på deiger. Ny forpakning bidrar også til reduksjon av klimagass-utslipp, fordi pakkene tar mindre plass under transport kan vi også redusere transportbehovet, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura i en pressemelding.

Annonse

De nye pakkene blir å finne i butikker fra mai 2021.

– Nytenking som dette er viktig både for oss for kundene våre. Hvis vi skal lykkes med å nå de ambisiøse klimamålene vi har satt, må vi finne tiltak som gir effekt. Vi har kuttet 1321 tonn plast på egne merkevarer siden 2018, men vi skal ikke gi oss der, og den nye emballasjen til Gilde gir oss et betydelig hopp i riktig retning, sier kategori- og innkjøpsdirektør i REMA 1000, Line Aarnes, ifølge pressemeldingen.

Gilde og Nortura har ambisiøse mål for reduksjon av plast, og opplyser at all emballasje skal være 100 prosent bærekraftig innen 2030.

– Gjennom våre forbrukerinnsikter vet vi at halvparten av befolkningen mener egne valg i hverdagen bidrar til en bærekraftig utvikling. Nå kommer vi forbrukeren mer i møte, og håper forpakningen blir godt mottatt, sier Karolina Henriksen, konserndirektør for Rødt Kjøtt i Nortura og ansvarlig for Gilde.