Sjåføren kjørte først forbi den skiltede kontrollen på Ånestad kontrollstasjon ved Løten i Innlandet, men det 40 tonn tunge vogntoget med rundballelast ble raskt innhentet av kontrollørene i Statens vegvesen.

Etter en inspeksjon satt de igjen med et langt synderegister. Den norske sjåføren med en latvisk registrert vogn hadde ikke førerkort, bremsesystemet var ikke koblet til, fartsskriverens kalibrering var utgått, og fem av dekkene var også ulovlig merket.

– Det er også uklarheter omkring tilhengerens identitet, sier senioringeniør Kent Heggeriset i Statens vegvesen til AT.no som først omtalte saken.

Kjøreforbud

Heggeriset sier også at man fant flere alvorlige feil på hengeren som det skal ses nærmere på. Sikringen av lasten skal heller ikke ha vært god nok, opplyser senioringeniøren også.

Bremsesystemet på tralla var ikke koblet til eller tilpasset trekkvogna, noe som kunne gjort det umulig å svinge, skriver fagbladet.

Resultatet av kontrollen søndag var at kjøreforbud for vogntoget mens sjåføren ble anmeldt for flere av forholdene. Det ble også gitt et gebyr på 10.000 kroner for de fem dekkene.

2000 anmeldt i fjor

Det er ikke uvanlig å finne feil ved tungtransporter. Fersk statistikk fra Vegvesenet viser at det i 2020 ble utført flere kontroller enn året før - 79.042 mot 77.734 i 2019.

Det ble avdekket feil eller mangler på 36.778 av de kontrollerte kjøretøyene, det tilsvarer 46,5 prosent. 22.066 av de som ble kontrollert fikk ikke kjøre videre før de hadde rettet opp feil og mangler. Over 12.000 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

Vegvesenet opplyser også at rundt 2.000 førere og transportbedrifter ble anmeldt etter kontroller langs veg i 2020. Halvparten av disse på grunn av alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid.