Kjørte i 180 kilometer i timen for å rekke kalving

Bonden ble stoppet av politiet på en motorvei i North Molton i Devon Sørvest-England 13. april i år. Farten ble målt til 111 miles per time, omtrent 180 kilometer i timen. Dette var 41 miles (65 kilometer) per time over fartsgrensen.

Kona til bonden hadde ringt han for å fortelle om at det var en vanskelig fødsel på gang på gården.

Bonden, Geoffrey Brown, fikk kjøreforbud på 56 dager og en bot på nesten 5000 kroner, skriver avisen Farming UK.

Bonden sa i retten at han var bekymret over dyrevelferden, ifølge BBC News.

– Jeg kjørte riktig nok ganske fort. Det er ikke veldig lett å være storfebonde i øyeblikket, skal bonden ha sagt.

Dommeren Jo Matson sa at det bonden gjorde var utrolig farlig.