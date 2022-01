Kjøpt ny tilhenger før 2022? Nå er det nye regler

Det melder Statens vegvesen i et skriv til Nationen.

I brevet, som også er sendt til flere landbruksorganisasjoner, viser de også til at endringen ikke er ment å ha noen virkning for tilhengere som allerede er registrert.

«De vil fortsatt være registrert, og registreringsplikten vil fortsette å gjelde for dem», slår vegvesenet fast.

«Unntaket gjelder alle de tilhengerne til registreringspliktig traktor eller motorredskap som er kjøpt før 1. januar i år og som ikke tidligere har vært registrert», skriver de i brevet.

Statens vegvesen understreker samtidig at tilhengere som er unntatt registreringsplikten fortsatt vil klassifiseres som tilhengere, og at de tekniske kravene vil være de samme.

Som bakgrunnen for endringen skriver de at det for mange eiere av kjøretøy har vært vanskelig å finne ut hva som klassifiseres som tilhenger eller ikke.

«Dette er sannsynligvis hovedgrunnen til at en stor mengde traktortilhengere som egentlig er registreringspliktige, likevel ikke har blitt registrert. Mange av eierne har nå blitt klare over registreringsplikten, men har ikke den nødvendige dokumentasjonen for å få hengerne godkjent og registrert», heter det i brevet.

I 2021 antok Norges Bondelag og en rekke andre organisasjoner at det er rundt 30-40.000 vogner som skulle vært registrert, men som ikke er blitt det.

«Vi regner med at denne endringen vil løse mange av problemene som har vært til nå», skriver Statens vegvesen.