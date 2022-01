Kjerkol vil skrote fritt behandlingsvalg

– Vår regjering ønsker ikke en privatisering av helsetjenesten der pasienten kan forveksles med en kunde, sa Kjerkol i sin første sykehustale tirsdag.

Der slår hun fast at Ap/Sp-regjeringens hovedprioritering er å styrke det offentlige helsevesenet, og at regjeringen vil avvikle godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg fra 2023.

– Det å bruke private aktører gjennom fritt behandlingsvalg bidrar til det motsatte, nemlig å stykke opp tjenestene våre. Vi er absolutt åpne for samarbeid med gode partnere, men det må skje på vår felles helsetjeneste sine premisser, sier helseministeren, som peker på at pasientene fortsatt vil ha rett til å velge behandling blant de offentlige sykehusene og behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene.

– Historisk svekkelse

I den borgerlige leiren er reaksjonene på skrotingen sterke.

– Å fjerne fritt behandlingsvalg er en historisk svekkelse av pasienters rettigheter, sier helsepolitisk talsperson i Høyre Tone Wilhelmsen Trøen.

– Vår bekymring er at vi nå får en mer todelt helsetjeneste, hvor kun de med stor lommebok fortsatt kan velge hvor de vil ha behandling, fordi staten ikke lenger skal ta regningen, sier hun til NTB.

En likelydende kommentar kommer fra Frps Bård Hoksrud.

– Når Kjerkol nå slenger døra i trynet på fritt behandlingsvalg og private aktører, viser det at hun er mer opptatt av partipolitikk enn helsa til folk. Det er milevis med kø i helsevesenet, og en rekke private aktører står klar til å avlaste, sier han.

Også Venstre-leder Guri Melby reagerer på skrotingen. Hun mener dette særlig vil gå ut over ruspasienter.

– Ap stemte først ned rusreformen, som ville sikret alle mennesker med rusproblemer hjelp, ikke straff. Nå vil de legge ned et av helsetilbudene som mange av disse faktisk bruker i dag, og som er viktig for dem. Skal det aldri være de som trenger det mest sin tur, spør Melby.

Får støtte av SV og Rødt

Regjeringen trenger SVs støtte for å få forslaget gjennom i Stortinget. Og den vil de etter alle solemerker få.

– Det er på tide at regjeringen skroter fritt behandlingsvalg som var et eksperiment designet for private helseprofitører og ressurssterke brukere. De som betalte prisen for eksperimentet, var det offentlige og alle som har behov for helsetjenester, sier SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein.

Også Rødt støtter forslaget.

– Det er på tide at det endelig settes strek for privatiseringsreformen som misvisende kalles «fritt behandlingsvalg», sier Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar.