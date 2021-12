Kjendiskokk: – Jakten på billig ribbe er uetisk og usmakelig

Juleribben er et av produktene dagligvarekjedene ofte dumper prisen på før jul. Kjøkkensjef på restaurant Rest, Jimmy Øien, ønsker å rette fokus mot dagligvarehandelens prisdumping av juleprodukter, skriver godt.no.

– Juleribben er en versting! Til årets største festmåltid er det om å gjøre å finne en ribbe til langt under kiloprisen av hva det koster å avle opp en gris. Det er uetisk og usmakelig, og det gir ingen mening. Vi er villige til å bruke titusenvis av kroner på sportsutstyr til ungene, men ikke på maten som skal bygge dem opp etter trening. Hvor er logikken? spør Øien i intervjuet med Norges største matside.

Les også: Nå kommer den britiske ribba i norske butikker

Mener bedre dyrevelferd koster

Rest-kokken svarer følgende på spørsmålet om hva han mener juleribben bør koste:

– Jeg kan ikke sette en nøyaktig kilopris, da kostnadene selvsagt vil variere. Men jeg kan si dette: Alle som mener alvor når de ønsker seg bedre dyrevelferd, bør betale for det dyrevelferd faktisk koster. Og det betyr minst dobbel pris på juleribben, sier kokkekjendisen til godt.no.

Annonse

Les også: Vil merke importert ribbe med advarselstekst som på røykpakka

Dagligvarekjedene svarer

Øien får støtte av leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

– Vi er opptatt av at prisen på juleribben gjenspeiler det som det koster å produsere den. Det ligger mye arbeid bak ei juleribbe, og det er et produkt forbundet med høytid og de større anledningene. Prisdumping på et kvalitetsprodukt som ribbe skaper en prisforventning som ikke er heldig. Det kan igjen kan bidra til et urealistisk prispress på bondens produksjon, sier Gimming til matnettstedet.

Dagligvarekjedene kan ikke bekrefte at det blir priskrig på ribbe i år, men avslører at det blir tilbud på julevarer.

– Eventuell priskrig verken kan eller vil vi spekulere i. Kjedene styrer sine egne priser, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen til godt.no.