Kjendiser og politikere vurderer lenkeprotest mot dumping av gruveavfall

Torsdag morgen kom beskjeden om at Næringsdepartementet har gitt driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark. Med i planene er et omstridt deponi for gruveavfall på bunnen av den nasjonale laksefjorden Repparfjorden.

Både gruveselskapet, NHO og Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer folk i bergindustrien, jubler, men protestene lot ikke vente på seg. Flere vurderer å bli en del av den varslede lenkegjengen.

– Ja, det er helt klart, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen på spørsmål om han er en av dem som vurderer å delta.

– Det å dumpe gruveavfall i Repparfjorden vil gjøre ubotelig skade på naturen. I sånne situasjoner er det nødvendig å sette seg ut over det som er lovlig. I etterkant av tidligere lignende aksjoner har det gang på gang vist seg at aksjonistene har fått rett, utdyper han.

3.200 påmeldt

Over 3.200 personer hadde torsdag kveld meldt at de er villige til å ty til sivil ulydighet, ifølge Natur og Ungdom. En av dem er joikeren og Stjernekamp-vinneren Ella Marie Hætta Isaksen som lover å stå i første rekke.

Andre som har skrevet under på at de vil delta, er stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson fra SV, Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og musikeren Mari Boine, forteller Natur og Ungdom-leder Gaute Eiterjord til Dagsavisen.

KrFU-leder Martine Tønnessen, MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad og SVs Lars Haltbrekken åpner alle for det samme.

Demonstrasjoner

Natur og Ungdom har også varslet demonstrasjoner utenfor Slottet før statsråd fredag formiddag og foran Stortinget lørdag ettermiddag.

Fredag klokken 12 blir det dessuten demonstrasjon på torget i Alta sentrum i regi av Finnmark Natur og Ungdom.

