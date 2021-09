Kjempetrær pakkes inn i folie for å skjerme dem fra skogbrann i California

En treklynge med urgamle sequoia-trær, blant dem det 83 meter høye General Sherman, som er verdens største målt i volum, ble torsdag pakket inn i aluminium for å beskytte mot flammene.

Brannmannskapene jobber på spreng for å skjerme trærne i nasjonalparken Sequoia National Park.

– Vi vil bare gjøre alt vi kan for å beskytte disse 2.000 og 3.000 år gamle trærne, sa en talsmann for parken til The Mercury News.

Hundretusenvis hektar skog i California har brent i årets skogbrannsesong. Forskere mener menneskeskapte klimaendringer har ført til den årelange tørken og økte temperaturer, som har gjort regionen ekstra utsatt.

Torsdag nærmet to branner seg et område i nasjonalparken kalt Giant Forest, der det vokser over 2.000 sequoia-trær. Los Angeles Times meldte dagen i forveien at ansatte i nasjonalparken og beboere i nærheten var blitt evakuert.

Rundt 500 mannskaper kjemper mot brannene, som har fått navnene Paradise og Colony. Sammen har de slukt nesten 3.800 hektar med skog siden de blusset opp etter lynnedslag 10. september.

