Kjemper for å beholde grendeskolene – nå har de startet Facebook-gruppa «Nasjonalt bygdeopprør»

Tommy Kornstad fra Åsnes kommune i Solør i Innlandet er en av initiativtakerne bak den nye Facebook-gruppa «Nasjonalt bygdeopprør». Gruppen ble opprettet mandag, og i skrivende stund har den over 1500 medlemmer.

– I grendene i Åsnes trues vi med skolenedleggelser, nedleggelser av bofellesskap for eldre og privatisering av kommunale veier. Formålet med denne gruppa er å løfte problemstillingen opp på et nasjonalt nivå fram mot høstens stortingsvalg, sier Kornstad til Nationen.

Nylig skrev Nationen om Heidi Kornstad, kona til Tommy, som startet kronerulling for å redde grendeskoler i Senterparti-styrte Åsnes. I april besluttet kommunestyret å legge ned Sønsterud skole og Jara skole for å bygge en storskole i Flisa sentrum.

– Nedleggelser av grendeskoler har foregått i lang tid, men nå ser vi at det eskalerer. Legger man ned nærskolene blir grendene mindre attraktive for fremtidige barnefamilier. Skolene er et samlingspunkt i grendene. Her har vi 17. mai-feiring, skoleavslutninger og det er en lekeplass for ungene. Barna utsettes for lange bussturer når skolene sentraliseres, mener Tommy Kornstad.

Stort engasjement over hele landet

Facebook-gruppa «Nasjonalt bygdeopprør» ble til etter at Kornstad og de andre opprørerne kom i kontakt med likesinnede i Østre Toten, Nordre Ringsaker og Mosjøen, som også kjemper en kamp for å beholde nærskolene.

– Vi kjemper alle våre kamper mot kommunestyrer og administrasjoner. Vi har funnet ut at det er slående likhetstrekk mellom våre opplevelser. Utredningene er nærmest blåkopier, og de samme argumentene går igjen, forteller han.

– Facebook-gruppa «Distriktsopprøret i Norge – Sammen for distriktene» finnes allerede. Trenger vi en ny gruppe?

– Jeg har fått det spørsmålet flere ganger. Ja, takk, begge deler, sier jeg. Gruppa vår er mer spisset mot nedleggelse av skoler og barnehager. Eldreomsorgen har også blitt nevnt. Den andre gruppa har mer variert distriktsproblematikk, mener Kornstad.

Håper å få stanset vedtaket

Nylig hadde TV 2 et innslag med bygdeopprørerne som kjemper mot sentraliseringen. Kornstad forteller at planen er å få enda mer mediedekning fram mot valget.

– Vi håper å få berget skolene, men det er vanskelig å si om det går. Men jeg synes i hvert fall at vi har fått fram mye allerede, som både riks- og lokalpolitikere bør lytte til, sier han.

Lokalt i Åsnes jobber de også med et innbyggerforslag mot vedtaket om å legge ned tre skoler i kommunen med rundt 7200 innbyggere. Ifølge Kornstad har de hittil samlet inn 2800 underskrifter.

– Ved forrige valg stemte 3641 innbyggere. Vi nærmer oss det tallet. Vi har sterk støtte, og håper å få stanset vedtaket, slik at saken kan tas opp på nytt, påpeker han.

– Mange mener at det ikke er bra for elever å gå i for små klasser. Hva tenker du om det?

– På skolen vår, Sønsterud, går det i dag 147 elever. Her er det ganske store klasser. Siden 2016 har vi faktisk hatt en stigning med ti elever. Prognosene til SSB sier at det blir færre elever her på sikt, men vi mener det blir feil å legge til rette for at prognosene skal slå til, forteller Kornstad.

– Hadde det vært så få som 15 elever på skolen, hadde vi kanskje hatt mer forståelse for nedleggelsen. Men dette er såpass store skoler som blir lagt ned for å samle ungene i gedigne institusjoner. Det er ikke for barna beste. Nærhet til grunnleggende tjenester er viktig, legger han til.

Ordfører i Åsnes kommune, Kari Heggelund (Sp), har tidligere uttalt at hun har forståelse for at folk er opprørte over avgjørelsen, men at kommunen ikke har noe valg.

– Jeg kunne ønske at situasjonen ikke var sånn. Den strukturen vi har i dag er ikke bærekraftig i forhold til det antallet barn som faktisk fødes og hvor mange barnehager og skoler vi har, sa hun til Nationen i mai.

Føler seg lurt av Senterpartiet

Ifølge TV 2 står en rekke andre skoler i landet i fare for å bli lagt ned. Dette til tross for at de ligger i kommuner som er styrt av Senterpartiet, som har lovet å gjøre det stikk motsatte.

Mona Skogly har barn ved Elsfjord skole i Vefsn kommune i Mosjøen. Denne skolen er vedtatt lagt ned allerede fra høsten.

– Senterpartiet lovte på tro og ære at denne skolen skulle bestå. Jeg føler meg så lurt, sier Skogly til TV 2.

Før kommunevalget i 2019 lovte Sp i Vefsn at ingen skoler skulle røres så lenge partiet kom til makta.

– Vi er nødt til å gjøre dette. Vi har ikke noe valg. Vi må se på alle steinene i forhold til oppvekstsektoren, sier Berit Hundhåla, ordfører for Senterpartiet i Vefsn kommune, til kanalen.