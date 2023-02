Fleire matvarekjeder på i England har varsla rasjonering av ferske grønsaker som ein konsekvens av dårleg vêr i Spania og Nord-Afrika.

Matbutikkjeda Asda tillet no kundar å kjøpe maksimalt tre einingar av same grønsak. Grensa er innført for paprika, salat og brokkoli. Kjeda Morrisons har varsla liknande tiltak, med ei maksgrense på to einingar på tomat, agurk, salat og paprika.

Rasjoneringa kjem truleg til å vare i fleire veker, melder The Independent.

Dårleg vêr skapar problem

Storbritannia importerer mykje frukt og grønt frå Marokko. Produksjonsproblema i landet starta i januar, med særs kalde netter som gjorde at tomaten ikkje vart moden.

Landet har også slite med kraftig regn og flaum fleire stadar. Uvêret har også skapa transportutfordringar for frukta og grønsakene som har vorte modne, slik at dei ikkje har kome fram til England.

Spania, som også eksporterer frukt og grønt til England, har også slite med dårleg produksjonsvêr denne vinteren.

– Fyrst var det mykje regn i Sør-Europa. Etter det kom det sandstorm og hetebølgje. No i januar har det vore minusgradar og snø. Det gjer at me har vore gjennom ein krevjande periode med noko mindre tilgang til tomat og paprika.

Det seier Pia Gulbrandsen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama, til E24.

Mangelen på frukt og grønt har vorte forsterka av at fleire produsentar har valt å kutte i drivhusproduksjon denne sesongen grunna dei høge energiprisane. Konsekvensen har vorte tomme grønsakshyller.

Det er venta at problemet vil løsne etter kvart som britiske bønder kjem lengre ut i sin eigen vekstsesong.

Kjedene Lidl, Tesco og Sainsbury’s har ikkje varsla rasjonering av frukt og grønsaker.

Ikkje rasjoneringsrisiko i Noreg

– Europa har hatt 30–40 prosent mindre tilgang på disse varene enn normalt, seier Gulbrandsen.

Bama har dekkja mesteparten av behovet i Noreg, men også her heime har det vore mangel på ulike varer.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop meiker likevel risikoen for frukt- og grønsaksrasjonering er låg her heime.

– Me må vel kunne seie at vêrgudane ikkje akkurat har spela på lag med produsentane dei siste månedane. Me kan difor oppleve nokon forseinkingar dei neste vekene, men me er ikkje i ein situasjon kor me ser behov for rasjonering, seier han til E24.