Kjærsti og Jan Erik møtte ulveflokk på vei til butikken

Kjærsti og Jan Erik Olsen fra Øiermoen i Kongsvinger kommune fikk en opplevelse de sent vil glemme da de var på vei til butikken i 8-tiden torsdag morgen.

– Plutselig fikk vi se en flokk med dyr nede på isen på Abbortjern, rundt én kilometer fra her vi bor. Først tenkte vi at det var rådyr, men det var jo rart at de samlet seg i flokk, forteller Kjærsti til Nationen.

Det var avisa Glåmdalen som omtalte denne saken først.

Ekteparet fra Finnskogen bråstoppet bilen og hoppet ut med mobilen i hånden da det gikk opp for dem at det var en flokk med ulver de så nede på vannet.

– Det var helt utrolig å se en flokk med ulver. Vi har bodd her på Finnskogen i seks år, og brukt marka enda lengre, men har aldri sett ulv her. Det var nok første og siste gangen vi ser noe slikt, sier hun og ler.

– Utrolig mektige dyr

Kjærsti og Jan Erik Olsen telte 5–6 ulver nede på vannet, men de fikk aldri tatt et bilde med hele flokken samlet.

– Vi så dem fra rundt 100 meter, men vi kunne likevel se hvor store dyr det er. Ulver er noen utrolig mektige dyr, påpeker hun.

Ifølge Kjærsti tuslet ulvene videre innover skogen da de fikk øye på dem oppe på veien.

– De stoppet opp og tittet på oss, før de sprang sakte, men sikkert videre. Da vi kom kjørende hjem fra butikken var de helt borte, forteller hun.

– Hva tenker dere om å skulle bruke naturen i nærområdet etter dette da?

– Jeg tror ikke jeg skal ta med meg hunden og gå på ski i området med det første. Men jeg regner med ulvene er mange mil unna allerede, så etter hvert skal det nok gå bra. Jeg føler meg ikke utrygg i det hele tatt, men vi må respektere ville dyr, sier Kjærsti.

Annonse

SNO: – Sannsynligvis Kockohonka-flokken

Ifølge Østlendingen har rovviltkontakt i Kongsvinger for Statens naturoppsyn (SNO), Martin Løvtjernet, trolig svaret på hvilken flokk ekteparet så.

– Jeg sporet dem tidligere i uka, og sanket noen DNA-prøver. Det er sannsynligvis Kockohonka-flokken. Den har et revir som strekker seg fra Røgden i nord til Varalden i sør på norsk side, forteller rovviltkontakten, forteller Løvtjernet til lokalavisa.

Ifølge Løvtjernet har han dokumentert seks ulver i denne flokken. Prøver vil vise om dette stemmer.

– Ulven går ofte på islagte elver

Seniorforsker John Durrus Linnell hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) synes det er vanskelig å svare på hvor uvanlig det er å se ulver i flokk i området der Kjærsti og Jan Erik Olsen bor, da han ikke er lokalkjent der.

Ulveeksperten kan likevel fortelle litt om hva som er vanlig atferd hos ulver på vinterstid.

– Ulver bruker veier eller islagte elver til å ta seg fra A til B. De kaster ikke bort energi på å vasse i dyp snø. Og er det mye snø går de ofte på linje for å gjøre det lettere for dyrene bakerst. De er profesjonelle og har en helt logisk atferd, forklarer Linnell til Nationen.

– I prinsippet er elgen mer farlig

– Da flokken oppdaget ekteparet beveget de seg bort fra dem. Er det vanlig at de gjør det?

– Ja, ulven er sky, selv om den ikke er direkte redd for mennesker eller menneskeskapte ting. For at en ulv skal kunne vandre rundt må den hele tiden krysse veier. Den er godt vant til å bo i et landskap med mennesker, biler og hus, sier han.

– Hvor farlig kan en flokk ulver være for oss mennesker?

– I prinsippet er elgen mer farlig når de er flere samlet, men du bør nok ikke bevege deg mot en flokk med 5–6 ulver heller. Ulven er alltid i bevegelse, så den tryggeste plassen å være er der hvor den var i går, forteller Linnell.