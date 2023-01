Mandag ble brokkoli mer enn doblet i pris hos lavpriskjeden Kiwi. Den gikk opp fra 8,90 til 19,90 kroner. Det er en prisøkning på hele 124 prosent på én dag, ifølge Nettavisen, som har sjekket prisen på ni varer.

Også appelsiner, avokado i nett og epler økte med mer enn 50 prosent fra én dag til en annen. I tillegg økte også Fjellbrød kraftig, med hele 45 prosent.

Handlekurven kostet til sammen 367,60 kroner. Prisøkningen fra dagen før var på hele 105,40 kroner, eller 40 prosent.

Dagligvareekspert reagerer

Ifølge Nettavisen var varene som ble sjekket med i Kiwi sin priskampanje for januar. Der lovte de å holde prisene nede på en rekke varer til 29. januar.

Annonse

– Nå prøver Kiwi og fortelle at de ikke gir seg på pris. Da blir det et problem at de skrur opp prisen så kraftig fra en dag til en annen, sier dagligvareekspert Odd Gisholt til avisa.

Kiwi: – Ingen prisøkning

Kiwi peker på at ingen av produktene har økt i pris siden 31. desember. Ifølge dagligvarebutikken er det ikke snakk om en prisøkning, men en kampanje som er avsluttet som annonsert.

– Prisene varte helt fram til 29. januar, og dette var godt markert både i butikk og i alle annonser. Produktene gikk i dag tilbake til samme pris som før kampanjestart, sier Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Arvin til Nettavisen.

Prisen på brokkolien var 14,90 da VG sjekket i starten av desember, så dette er uansett en kraftig økning fra før jul.