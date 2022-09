Kiwi og Tine fjerner reklameplakat med fotballstjerne

Forrige uke signerte den norske fotballstjernen Mathias Normann en låNeavtale med russiske Dinamo Moskva.

Overgangen har skapt sterke reaksjoner på grunn av krigen Russland fører i Ukraina. Landslagstrener Ståle Solbakken og fotballpresident Lise Klaveness har bestemt seg for å droppe Normann i troppen til de kommende landskampene.

Fjerner reklameplakat

Nå får det også konsekvenser for Norges Fotballforbunds kommersielle samarbeid med Kiwi, skriver Nettavisen.

I en reklameplakat for produktet Tine Lettmelk Sjokolade bruker dagligvarekjeden et bilde av Normann og et bilde av landslagsspiller Celin Bizet Ildhusøy for å promotere produktet.

Nå fjerner Kiwi plakatene fra sine butikker.

– Dette er kampanje som har vært planlagt lenge, og før nyheten om klubbytte ble kjent. Vi har nå besluttet å fjerne plakatene fra våre butikker. Vi har bedt alle butikkene våre om å fjerne plakatene, men det vil nok ta noen timer før det er gjennomført overalt, sier Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Arvin til avisa.

Tine støtter valget

Tine understreker i likhet med Kiwi at sponsoravtalen er med NFF og ikke med enkeltspillere.

– Avtalen gjør at vi kan benytte landslagsspillere i forbindelse med markedsføring. Dersom en spiller utgår fra landslaget, vil vedkommende naturlig nok også utgå fra vårt samarbeid, sier pressevakt i Tine, Tanita Kveinå, til Nettavisen.