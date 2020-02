Kirka støtter klimastreikende ungdom

Den norske kirke støtter et internasjonalt opprop for klimastreikende ungdom, opplyser de i en pressemelding.

– Hundre tusenvis av ungdom bruker fredagene til å streike for klima. De krever handling fra samfunnets ledere. Dette engasjementet støtter vi, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Miljønettverk

I pressemeldinga skriver Den norske kirke at de har en over 50 år lang tradisjon for engasjement for klima- og miljø.

Annonse

– Skal vi ta vare på skaperverket må vi ta vare på miljøet og klimaet på jorden Gud har skapt. Derfor har kirken en naturlig plass i diskusjonen om klima, mener Raaum.

Kirka har signert en uttalelse gjennom det europeiske kristne miljønettverket ECEN, som er et nettverk av kirkesamfunn som nå gir sin støtte til de streikende klimaungdommene i Europa.

Les også: Regjeringen sier nei til bygging av idrettsarena på matjord i Vestby

Grønn kirke

I pressemeldinga skriver Den norske kirke at de også satser på egne klimatiltak.

– Vi har innført en ny reisepolicy som skal kutte klimagassutslippene fra reising med 8 prosent i året, totalt 50 prosent innen 2030, sier Raaum.

– I tillegg har vi prosjektet «Grønn kirke – miljøledelse i praksis». Det hjelper menighetene å ta grønne valg i innkjøp og forbruk, fortsetter hun.