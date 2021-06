Kirke stopper 120 år gammel tradisjon av hensyn til hyttefolket

Hesteslippet i Etnedal har pågått i over hundre år, men nå har grunneier Bruflat sokn bestemt at det skal stanses, skriver avisa Valdres.

Etnedals hesteavlslag drev slippet i over 100 år før Maren Sætervik Rognskog og samboeren Jan-Tage Rustad Engh i 2017 fikk ansvaret.

– Vi har hatt tre fantastiske år, men nå er det dessverre slutt. Det er veldig trist for oss, men aller mest for dølehesten som er utrydningstruet, og for de mange turistene og fastboende som har satt pris på dette, sier Maren Rognskog til Valdres.

Styremedlem i Bruflat sokn, Kjell Fjeld, sier til avisa at de ikke har sagt opp kontrakten med Etnedal hesteavlslag, men at det ikke lenger er aktuelt med framleie.

Han vil overfor Valdres ikke gå i detalj på hvorfor de avslutter muligheten for framleie. Men han viser til at «hovedgrunnen er interessekonflikter i området», dette fordi hester sjenerer hytteeierne og gnager på ting som ikke skal gnages på.