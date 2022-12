Sjølv vi som er glade i den tradisjonelle ribba – med sprø svor, kålrotstappe, medisterkake, mandelpotet og ein rik, brun saus – kan trenge litt variasjon. Sjølv likar eg å lage den kinesiske versjonen ein av dagane før jul, når svineribbe er tilgjengeleg i alle butikkar. På ein isnande kald og mørk ettermiddag er det ingenting som slår ei slik kraftig, umamipakka smaksbombe.

Sjølv om hovudråvara som kjent er feit og mektig, blir totalinntrykket gjerne noko lettare når vi lagar kinesisk ribbe – fordi vi har eit heilt anna tilbehøyr. Her skal vi lage kinesisk frå botnen, men du kan også jukse litt i romjula viss du har restar frå ein tradisjonell ribbemiddag: Kok inn ein kraftig, tjukk saus av soya, ingefær, hoisin, chili, honning og litt riseddik eller limesaft, og vend dei ferdigsteikte ribbestykka i denne. Varm deretter stykka i omnen. Raskt og godt!

Når vi lagar kinesisk ribbe frå botnen, må vi kompromisse litt med svoren. Svoren som blir kokt saman med dei aromatiske sausane og krydderia, blir nemleg både noko sverta i fargen og tilført sukkerstoff som gjer at han fort kan brenne seg før han blir sprø.

Det er heller ikkje like lett å få svoren så porøs og puffa som han blir på vanleg ribbe. Eit lurt triks er å lage svoren for seg sjølv. Då skjer du han av, skrapar han fri for feitt og koker han i vatn til han er mør. Legg han deretter på bakepapir, og tørk han i omnen på 50 grader over natta til han blir knallhard. Så varmar du opp olje til 180 grader og slepper svoren oppi. Han vil blåse seg opp og bli luftig og sprø. Eit lite dryss med salt, så har du den ultimate svoren som vil bli hugsa kvar gong dei årlege svordiskusjonane kjem opp!

Kinesisk ribbe med raudkål- og appelsinsalat

Ingrediensar (2 personar)

1 stykke flatribbe med svor og bein

1 stor bete ingefær

2 raud chili

1 lime

10 stjerneanis

4 laurbærblad

3 ms korianderfrø

2 ms schezuanpepar

2 heile kvitlauk

1 dl hoisinsaus

1 dl soyasaus

0,5 dl riseddik

Annonse

4 ms honning

2 ts salt

Tilbehøyr:

1/4 raudkål

1 appelsin

0,5 raud chili

1 bunt koriander

2 vårlauk

1 lime

1 ms sukker

salt

Ev. ris etter smak

Framgangsmåte

Start med å forvelle ribba: Legg ho i ein djup bakk eller eit steikjebrett, og slå ein liter kokande vatn over og rundt heile ribba. Ho vil då trekkje seg litt saman, samtidig som det ytste laget blir reinsa. Slå av vatnet, og tørk ribba lett med kjøkenpapir.

Plasser ribba med svoren opp i ei eldfast form som har godt med plass. Bland saman sausane, honning og krydder i ein bolle, og vend inn grovhakka ingefær og chili. Slå heile blandinga over ribba, og tilset 3-4 desiliter vatn. Kle forma lett med aluminiumsfolie eller lokk. Bak ribba i omn på 150 grader.

Etter 2,5 timar blir ribba teken ut. Slå krafta over i ein kjele, auk varmen i omnen til 180 grader og set ribba tilbake. Bak ho vidare i 30 minutt. Samtidig set du kjelen med kraft på ei kokeplate. Reduserer krafta varsamt så ho tjuknar litt til ein fin saus. Smak til med salt og limesaft.

Etter 30 minutt blir omnen skrudd opp til 220 grader. La ribba stå så lenge som mogleg utan å bli brend. Cirka 15 minutt pleier å halde for å få sprø svor og ei karamellisert steikjeskorpe rundt ribba.

La ribba kvile i 15 minutt før servering. Høvle raudkål i lauvtynne skiver med ein mandolin eller ein skarp kniv, legg han i ein blandebolle og tilsett finhakka chili, grovhakka koriander, snitta vårlauk og appelsinfiletar. Smak til med sukker, salt og limesaft. Server kjøtet med saus og salat og gjerne litt god ris.

©NPK