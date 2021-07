Kinas klimagass-utslipp forstetter å øke. Nå lanserer de ny klimaplan

Kina kaller den nye planen et grunnlag for det som skal bli verdens største marked for CO2-kvoter, som vil tvinge tusener av kinesiske bedrifter til å minske utslippene.

Programmet ble lansert bare noen dager etter at EU la fram sin detaljerte plan om CO2-nøytralitet innen 2050.

Planen viser at Kina, som nå har verdens største CO2-utslipp, har ambisjoner om å innta en global lederrolle i kampen mot klimakrisen foran klimatoppmøtet i Glasgow i november.

Ifølge den amerikanske tankesmia Rhodium Group er Kinas årlige utslipp av drivhusgasser nå større enn utslippene til alle i-landene kombinert.

Kritiske innvendinger

Men kritikerne mener at planen er for tynn, og at Kina må gjøre mye mer om landet skal nå sine mål.

President Xi Jinping har blant annet lovet at toppen av CO2-utslippene skal nås i 2030 før de begynner å reduseres, og at Kina skal være CO2-nøytralt innen 2060.

Det er allerede gått ti år siden Kina varslet en plan om et kvotesystem for CO2-utslipp, men utviklingen av planen har vært hemmet av en mektig kullobby og regjeringens prioritering av økonomisk vekst framfor miljøet.

Tak for utslipp

Ifølge planen skal det for første gang innføres et tak for utslipp for store kraftkrevende industrier. De vil kunne kjøpe retten til å forurense fra andre som har lavere CO2-utslipp.

I første omgang vil markedet omfatte 2.225 store bedrifter som står for en sjudel av de globale CO2-utslippene fra fossile kilder, ifølge Det internasjonale energibyrået IEA.

Disse bedriftene står for 30 prosent av de 13,92 milliarder tonn drivhusgasser som ble sluppet ut fra fabrikker i Kina i 2019.

Citigroup har beregnet at det i det første året blir handlet klimakvoter for 800 millioner dollar, og at dette vil stige til 25 milliarder innen slutten av tiåret.

Mye mindre enn EUs

Annonse

Dermed vil det kinesiske markedet for kvotehandel bli på rundt en tredel av det europeiske, som nå er verdens største.

Opprinnelig var det planlagt at systemet skulle bli langt større og omfatte sju sektorer, blant dem luftfart og petrokjemi.

Men myndighetene reduserte ambisjonene da en tregere økonomi under koronapandemien gjorde at økonomisk vekst ble prioritert, ifølge Lauri Myllyvirta ved Senteret for forskning på energi og ren luft.

– Kinas produksjon av kull, sement og stål har skutt i været etter at regjeringen pøste inn milliarder av dollar i energiintensive sektorer for å øke veksten etter pandemien, sier Myllyvirta.

Han viser til at regler for å redusere utslippene vil være forstyrrende for denne vekstmodellen.

Lav pris

Noe annet som er til bekymring, er den lave prisen som Kina setter på utslipp.

Kvotehandelen på markedet i Shanghai åpnet første dag fredag med en pris på 52,70 yuan (8 dollar) per tonn CO2.

Gjennomsnittlige CO2-pris i Kina ventes i år å ligge rundt 4,60 dollar per tonn, langt under EU-prisen på 49,40 dollar per tonn, melder Citic Securities.

Gratiskvoter ved starten av opplegget kombinert med symbolske bøter for overtredelser vil bidra til å holde prisen nede, ifølge analyseselskapet Transition Zero.

– Bare første skritt

Kina sier imidlertid at lanseringen fredag bare er første skritt. Fra neste år blir sement og aluminium inkludert, ifølge Zhang Xiliang, som har hovedansvaret for den nye planen.

– Målet er å utvide markedet neste år til å dekke så mye som 10.000 bedrifter som er ansvarlig for ytterligere 5 milliarder tonn CO2, sier han.

Statlige medier påpeker også at det nåværende opplegget allerede er verdens største målt i CO2-utslipp som dekkes, framfor kvotepris.

Andre sider ved planen som vekker bekymring, er mangelen på teknisk kunnskap og fortsatt press fra mektige kull- og stållobbyer.

De lokale politikerne og bedriftene vet lite om beregning av utslipp eller til og med grunnleggende miljøforskning, sier Huw Slater i China Carbon Forum.

– Politikerne er redd for tapte arbeidsplasser og sosial uro om de kutter utslippene for raskt, sier Slater.