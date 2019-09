Kina unntar amerikansk svinekjøtt og soyabønner fra tollsatser

Det melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Uttalelsen kommer etter at USA torsdag utsatte innføringen av mer toll på kinesiske varer til en verdi av 250 milliarder dollar fra 1. til 15. oktober på grunn av at Kina skal feire sitt 70-årsjubileum.

Kina har innført 25 prosent toll på landbruksprodukter fra USA. Amerikanske bønder, ikke minst i Midtvesten der Trump har mange velgere, har eksportert store mengder soyabønner til Kina og har derfor blitt rammet hardt av de kinesiske handelssanksjonene.

Den amerikanske utsettelsen av den varslede tolløkningen på kinesiske varer fra 25 til 30 prosent kom i kjølvannet av at Kina onsdag kunngjorde at landet ville gi unntak for toll på amerikanske varer i 16 kategorier.

Handelskrigen mellom USA og Kina har pågått et års tid og viser tegn til å dempe veksten i verdensøkonomien merkbart. I oktober møtes Kina og USA på nytt for å gjenoppta handelssamtalene.

