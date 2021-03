Kina har gitt opp å utrydde ulven – nå freder de rovdyret

I februar i år kunne dyrevernere juble da Kina publiserte en oppdatert liste over fredede dyr i landet.

Nå er listen dobbel så lang og inneholder nesten 1000 arter, skriver det engelske nyhetsmagasinet The Economist.

Blant de nye artene, som landet nå beskytter, finner vi hoggormen Mangshan pitviper og finneløs nise. Men det mest oppsiktsvekkende er at kineserne freder ulven.

I mange land blir ulven sett på som et skadedyr. Slik har det også vært i Kina. Da landet sist utarbeidet en liste over beskyttede arter i 1988, var Mao Zedongs ulvekampanje fra 1950-tallet fortsatt populær. Da fikk jegere belønning for å felle rovdyret, som er både elsket og hatet.

Nå har altså verdens mest folkerike land slått ring om ulven, og jegere risikerer høye bøter og i verste fall fengsel hvis de dreper dyret.