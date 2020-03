Korona: Kina forbyr salg og oppdrett av ville dyr permanent

Koronaviruset har spredt seg ut i store deler av verden, og så langt er 102.184 personer smittet og 3490 personer er døde

Kinesiske myndigheter tror smitten stammer fra et matmarked i byen Wuhan, og at smittesprederen kan ha vært flaggermus. Nå tar kinesiske myndigheter tak for å hindre lignende tilfeller i fremtiden.

Permanent forbud

Derfor har de gjennom et hurtigvedtak bestemt at all produksjon og salg av ville dyr nå skal stoppes permanent.

– Det har vært en økende bekymring blant befolkningen over forbruket av ville dyr og de skjulte farene det medfører offentlig helsesikkerhet siden den nye koronavirus (COVID-19) utbruddet, sa Zhang Tiewei, en talsmann for de kinesiske myndighetene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Avgjørelsen, som ble fattet av National People's Congress, betyr at ulovlig forbruk og handel med dyreliv vil bli "hardt straffet", i likhet med jakt, handel eller transport av ville dyr med det formål å konsumere.

Bruken av ville dyr til ikke-spiselige formål, inkludert vitenskapelig forskning, medisinsk bruk og visning, vil være underlagt streng undersøkelse, godkjenning og karanteneinspeksjon.

Forbudet følger den midlertidige stengningen fra januar.

Rammer en millioner mennesker

Ifølge avisen Business Insider er det en næring verdt 74 milliarder dollar som nå blir permanent lagt ned. Kinas viltkjøttindustri er verdsatt til 7,1 milliarder dollar og sysselsetter en million mennesker.

– Et totalforbud mot å handle med ville dyr ville kriminalisere en betydelig andel av den kinesiske befolkningen, og være uholdbar, sa Zhao-Min Zhou, en kinesisk forsker for naturpolitikk, til tidsskriftet Nature.

Deler av salget av dyr som har foregått har allerede vært ulovlig, men myndighetene i Kina har ikke fulgt opp forbudet. Nå sier de at det vil bli en mye strengere håndhevelse av loven.

Har stengt 20.000 gårder

En fullstendig liste over hvilke dyr som innbefattes av det nye lovverket er så langt ikke publisert.

Allerede før forbudet var på plass hadde kinesiske myndigheter stengt ned 20.000 gårder som produserte påfugler, piggsvin, struts og ville gjess, skriver The Guardian.

De kinesiske markedene har vært sett på som kontroversielle, blant annet fordi det har blitt solgt katter og hunder som mat. Det er ukjent om dette er dyr som nå vil bli forbudt solgt.