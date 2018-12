Kilovis med julemat og julestemning

Blomstrar

70 tonn roser blir sendt ut frå Mester Grønn i juleveka. Det er om lag 2,5 millionar stilkar – eller éin til annankvar nordmann frå den største blomsterkjeda i landet.

Grandiosa

Vi et 1500 tonn av Noregs mest selde pizza i desember – mot 1200 tonn i ein normal månad.

– Kvar nordmann et i snitt eitt Grandiosa-måltid i desember, seier kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla Foods Norge. Sjølv beskriv han det som eit raskt og godt måltid.

Julenissen

– Nissen du snakkar med no, har ei vekt som rører seg litt, humrar Tom Kristiansen. Han er avtroppande turistnisse i den sjølverklærte julebyen Drøbak. – No ligg han opp mot 140 kilo.

– Dei ekte nissane lèt seg nok ikkje vege, seier forfattar og sjølverklært nisseforskar Hans Petter Treider frå same by.

– Dei er halvt underjordiske og viser ikkje på vekta. Alt vi kan seie, er at dei er 70–80 centimeter høge, at dei lever i 300–400 år og er etterkommarane av urnissen, som òg kjem frå Drøbak.

Kanel

3,5 tonn Toro kanel går med i desember, mot normalt 2 tonn i ein vanleg månad. Desse tonna hamnar på grauten og andre matrettar i dei tusen heimar.

Ytterlegare 1,7 tonn kanel blir selt frå Idun til bakeri og storhushald denne månaden.

Klementinar

6 kilo kvar et vi i året, og det aller meste blir fortært i november og desember

Det går om lag 20 klementinar på ein kilo. Fordelt på dei to siste månadene i året blir det to kvar dag per person.

– Ein klementin tel som éin av dei fem fruktene og grønsakene du skal ha om dagen, seier Gerd Byermoen hos Opplysningskontoret for frukt og grønt. Gjennomsnittsnordmannen treng med andre ord berre å finne tre til før målet er nådd.

Kroppen

– 0,5–1 kilo er vanleg vektauke gjennom høgtida. Det viser internasjonal forsking, fortel professor Haakon E. Meyer ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo. Menn legg på seg noko meir enn kvinner.

– Hos dei fleste ligg dette innanfor rimelege grenser. Men det er både aktive og inaktive som legg på seg, og det viser at det først og fremst er lurt å kutte ned på matinntaket. Trening er ikkje alltid nok for å hindre vektauke.

– Ein kan dessutan òg gjere nokre grep for å hindre at sesongen med julemat strekker seg over heile desember, seier Meyer.

Mandlar

950 tonn mandlar utan skal, og 9,5 tonn mandlar med skal. Det er vekta på det som vart importert i oktober og november i fjor.

Pynt

Noreg importerer 1700 tonn julepynt i oktober og november. Ei årsak til at importen stadig stig, er at vi lagar mindre av pynten sjølv. Før laga vi til dømes meir pynt vi kunne ete til juletreet.

Post

34.138 tonn pakkar blir slusa gjennom Logistikksenteret til Posten i Oslo i november og desember. Her er det rundt 60 prosent meir pakkar i perioden som strekker seg over den siste veka i november og dei tre første i desember, enn det er i ein normal månad.

Reinsdyr

Vi et i snitt 300 gram reinsdyr kvar i året, men her er det svært store variasjonar mellom landsdelane.

Vekta av reinsdyrmåltida våre leier naturleg vidare til spørsmålet om reinsdyr kan fly. Det er rimeleg å rekne med at eit bukk, slik vi ser han framstilt framfor sleden til julenissen, veg om lag 100 kilo. Ifølgje Per-Odd Eggen ved Skolelaboratoriet på NTNU er det nærast umogleg å få eit dyr i denne vektklassa, med form som eit reinsdyr, til å fly utan at det har ein jetmotor og venger. Eggen seier likevel, forstå det den som kan, at kvantemekanisk teori opnar for at det finst ei viss moglegheit for flygande reinsdyr med nisseslede på slep.

Søppel

I Oslo tok EGE, Energigjenvinningsetaten, imot mellom 2216 og 2493 tonn hushaldsavfall per veke frå midten av desember i fjor til midten av januar 2018. Kvar innbyggjar kasta rundt 400 gram meir i veke 52 enn andre veke i januar. Tala for søppelkasting er overførbare til resten av landet.

– Det er ikkje store svingingar, og alle vekene er innanfor det vi meiner er normalt, opplyser Jørgen Bakke Fredriksen i EGE.

