Kilder til NTB: Økt smitte kan bremse videre gjenåpning

En sentralt plassert kilde sier til NTB at det vil overraske om regjeringen bestemmer seg for å gjennomføre hele trinn fire i gjenåpningsplanen allerede nå.

Etter det NTB kjenner til, har helsemyndighetene anbefalt regjeringen å prioritere skole og utdanning først. Det kan blant annet bety at avstandskravet fjernes i høyere utdanning før semesterstart neste uke.

Usikkerheten er derimot større om nye lettelser for utelivet.

Deltavarianten sprer seg

Det er den økende smitten med deltavarianten som skaper tvil om veien videre.

I forrige uke ble det registrert 2.965 nye smittetilfeller i Norge, en økning på 32 prosent fra uka før.

I tillegg vil det fortsatt ta noen uker før alle over 18 år har fått mulighet til å ta første vaksinedose.

– Vi har et litt høyt smittetrykk, så jeg tror det beste er å henvise til det jeg og Bent sa tidligere i uken, om at vi må ha beskyttelsen opp i befolkningen, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB på vei inn til regjeringskonferanse torsdag, der spørsmålet skulle opp til diskusjon.

Det er innkalt til pressekonferanse fredag for å orientere om utfallet av diskusjonene.

To milepæler

I et intervju med VG tidligere i uka viste Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til at stort sett alle over 18 år ved utgangen av denne uka vil ha fått tilbud om vaksinedose én.

Tre uker etter første dose får man status som beskyttet. I VG-intervjuet omtaler Solberg dette som den første av to viktige milepæler framover:

– Den første milepælen er tre uker etter at alle over 18 år har fått tilbud om en dose. Da er de godt beskyttet mot alvorlig sykdom og død, sa Solberg til VG.

Det er altså i slutten av august.

– Den andre milepælen er når folk har fått andre dose, la Solberg til.

Regjeringens håp er at det skal være mulig å leve normalt – uten avstandskrav og andre begrensninger innenlands – når alle voksne har hatt mulighet til å få to doser.

Solbergs anslag er at dette vil skje mot slutten av september.

Utsatt to ganger

Trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan ble iverksatt søndag 20. juni.

I etterkant er gjennomføringen av trinn fire blitt utsatt to ganger, begge ganger på grunn av bekymring knyttet til deltavarianten, som i større grad smitter vaksinerte.

Det er likevel innført enkelte lettelser underveis i juli.

Etter trinn fire kan toppidrett utøves som normalt, begrensninger på antall gjester i hjemmet forsvinner, men offentlige arrangementer anbefales fortsatt utendørs framfor innendørs.

Trinn fire innebærer også at kravet om bordservering på serveringssteder forsvinner, men kravet om sitteplasser til alle gjester beholdes.