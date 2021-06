Kilder til NTB: Norge og Storbritannia enige om frihandelsavtale

Norge og Storbritannia er kommet til enighet om en frihandelsavtale, får NTB opplyst.

Avtalen blir lagt fram for Stortinget for godkjenning. Detaljene vil bli kjent fredag. NRK meldte om enigheten først.

Næringsminister Iselin Nybø (V) hadde opprinnelig som mål å få avtalen på plass innen oktober i fjor, men knallhard tautrekking om landbruk sto lenge i veien for enighet.

Svært viktig avtale

Den nye frihandelsavtalen har blitt forhandlet fram fordi Storbritannia har forlatt EU. Norge hadde egentlig satt 9. oktober i fjor som frist for å komme til enighet med britene. Men det lyktes ikke, og forhandlingene har vært på overtid.

Nybø varslet i slutten av forrige uke at forhandlingene var «helt i sluttfasen».

– Det jobbes intenst for at forhandlingene ferdigstilles så fort som mulig, sa hun da.

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU. NHO-direktør Ole Erik Almlid har tidligere advart Stortinget om å ta ferie før avtalen var på plass.

– Dette er en helt avgjørende avtale for Norge. Det er den viktigste avtalen siden EØS-avtalen. Dette er vårt største enkeltland når det gjelder handel, sa Almlid til NTB.

– Ikke rom for økning

Melkebøndenes eget selskap, Tine, er selv medlem av NHO og har delt utålmodigheten.

– Uklarhet rundt framtidige avtaler er aldri bra og Tine er som all annen virksomhet opptatt av forutsigbarhet. Vi deler derfor selvsagt NHO sin utålmodighet, sa Gunnar Hovland til Nationen før det ble kjent at landene har kommet til en enighet.

Les også: Engelske oster kan sette 200 norske arbeidsplasser i fare

Han er samtidig opptatt av at avtalen ikke skal svekke situasjonen for de norske melkebøndene.

– Vi er opptatt av at norske myndigheter ikke forhandler bort viktige samfunnsinteresser knyttet til norsk landbruk og har gjentatte ganger understreket at det ikke er rom for noen økning i importkvotene på meieriprodukter, sa Hovland.

Uenighet om mat

Det er landbruksvarer som har vært den største utfordringen i siste del av forhandlingene.

Storbritannia skal ha gått inn i prosessen med svært offensive krav om økt tilgang til eksport av britiske landbruksvarer til Norge. Norge har på sin side kjempet for bedre betingelser for eksport av norsk sjømat til Storbritannia, men har ikke ønsket å utsette norske bønder for økt handelspress.

Det er i første rekke britiske krav om importkvoter for storfekjøtt og ost, men også sau og lam, som har skapt bekymring på norsk side.

Sp har advart

Situasjonen skal ha vært spesielt utfordrende for KrF, som er i skarp konkurranse med Senterpartiet om velgere i distriktene og frykter sperregrensa i valget i høst.

Nettopp Senterpartiet gikk torsdag ut og advarte mot å gi etter for britisk press.

Les også: Sps landbrukshøvdinger ber partiet stille importkrav til Ap

– Senterpartiet frykter at regjeringen vil prøve å haste igjennom avtalen i Stortinget og kaste norske bønder og industri under bussen for å få landet den, sa stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Ifølge henne er det uaktuelt for Sp å stemme for en avtale som ødelegger for norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri.