Kentucky Fried Chicken skal servere vegetar "kylling" – samarbeider med Beyond Meat

Det er nuggetsene til Kentucky Fried Chicken (KFC) som nå skal komme i form av plantebasert kyllingerstatning. Produktet heter Beyond Fried Chicken, og er merket med slagordet “et Kentucky fried mirakel".

I første omgang vil produktet bli solgt i USA, i en restaurant i Atlanta, skriver avisa The Guardian.

De første nuggetsene var i salg tirsdag. KFC har over 23.000 restauranter rundt i verden.

– Smaker som kjøtt

Ifølge Kecin Hochman i KFC vil det være vanskelig for kundene å smake at nuggetsene er laget av kjøtterstattere.

De nye nuggetsene inneholder hveteprotein, til forskjell fra burgerne som ofte er laget på erteprotein. Ulikt de vanlige nuggetsene, som kommer i rød boks, kommer vegetarnuggetsene i grønne bokser.

Dyrerettighetsorganisasjonen PETA har lenge kritisert KFC for sine standarder rundt dyrevelferd, men jubler nå over at selskapet lanserer vegetarprodukter, skriver The Guardian.

Kjøttfri Whooper, nuggets og McFeast

KFC er ikke første hurtigmatkjede som prøver seg med kjøtterstattere på menyen. Konkurrenten til Beyond Meat, Impossible Foods, lanserte tidligere i år en kjøttfri Whooper for Burger King.

I Norge har McDonalds lansert to vegetarprodukter i år. Vegetarnuggets og McFeast med vegetarburger ble lansert i mars.

Da Beyond Meat gikk på børsen i mai gikk aksjeverdien i været. Etter en dag økte prisene med 130 prosent. Selskapet er mest kjent for sine burgere, som er basert på erteprotein. Burgeren reklameres med at den "ser ut som, stekes og smaker som en vanlig burger".